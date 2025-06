Si è svolto il primo congresso provinciale di Noi Moderati “si fa partito”, che ha confermato alla guida del movimento Alessandro Paletta. I lavori, che si sono svolti al Circolo cittadino di Latina, sono stati presieduti da Pino Bicchieri, responsabile enti locali del partito. Presenti Mara Carfagna, segretaria nazionale e Marco Di Stefano per il regionale e il capogruppo in consiglio comunale di Latina, Maurizio Galardo. Con loro alla presidenza Rossella Serrao consigliere comunale a Minturno, per i saluti della città è intervenuta il sindaco di Latina Matilde Celentano.

L’affermazione di Paletta: “Oggi diamo corpo ad una idea quella di dare una casa ai moderati pontini dentro il centrodestra ma con una azione attiva e non di ratifica di decisioni altrui siamo eredi di una grande tradizione e Lupi, il nostro leader Nazionale, ha saputo portare a sintesi uno spazio politico che per lustri è stato maggioritario nel nostro paese. Noi non siamo figli di una improvvisazione ma dentro una grande tradizione. A Latina ed in altri Comuni sediamo in consiglio, leali alla maggioranze ma dialettici nelle scelte, una posizione politica che diventa patrimonio delle città.

Noi siamo alleati non allineati, capaci però di cercare sintesi, sebbene non sempre riscontriamo altrettanta lealtà corrisposta. Di questo sentiamo il peso, ma la chiarezza è per noi un valore. Il tema delle alleanze in provincia necessita una seria analisi, perché è una assurda anomalia che la sinistra ultra minoritaria governi a discapito di altri partiti del centro destra alleati in Regione e al Governo del Paese”.

Concludendo con: “I nostri avversari sono nel centro sinistra, la nostra politica sta nel centrodestra ma non siamo né mai saremo la succursale di un qualsiasi altro partito: proseguiremo con l’orgoglio di essere noi stessi e affermare i valori in cui profondamente crediamo, Moderati nei toni, ma determinati nelle scelte.”