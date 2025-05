Alessia Pecchia, la ballerina di Fondi alla finalissima di “Amici”

Domenica si giocherà il tutto per tutto alla finalissima di Amici e la sua città natale è pronta a fare il tifo per lei. A Fondi è partito il conto alla rovescia per sostenere Alessia Pecchia, la straordinaria ballerina che grazie al suo talento ha conquistato e raggiunto con merito la finale di Amici di Maria De Filippi.

Domenica, in vista dell’importante appuntamento, sarà installato un maxi schermo in Piazza IV Novembre (San Francesco) che consentirà a chiunque voglia di trasmettere alla ballerina fondana tutto il calore, l’affetto e il supporto delle grandi occasioni.

In prima linea uno dei più grandi fan di Alessia, il sindaco Beniamino Maschietto, che dopo averla premiata nel luglio del 2022 nell’ambito di un’iniziativa volta a sostenere, valorizzare e far conoscere i talenti locali, l’ha seguita negli anni, successo dopo successo, puntata dopo puntata. Si tratta del terzo concorrente fondano che calca il palcoscenico di “Amici”: dopo la partecipazione di Tania Tuccinardi nel 2005, e la vittoria della decima edizione del talent nel 2011 da parte del cantautore Virginio Simonelli, Alessia Pecchia, con il suo ritmo, la sua umiltà e il suo sorriso, è tornata a far parlare di Fondi.

“Forza Alessia – ha commentato il sindaco – con queste poche parole vogliamo dirti che tutta la città tifa per te”.