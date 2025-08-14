Alfa e i suoi 5mila conquistano Sabaudia: ora ‘last dance’ con il tributo a Morricone

Serata esplosiva ieri all’Arena del Mare BCC di Sabaudia, dove Alfa ha fatto ballare oltre 5.000 spettatori con le sue hit. Il cantautore ligure, tra i volti più amati della nuova scena pop italiana, ha regalato un live travolgente, alternando successi radiofonici e ballate romantiche, con la sua consueta energia e un dialogo costante con il pubblico. Tra cori, luci e cellulari accesi, l’Arena si è trasformata in una grande festa a cielo aperto, con momenti di emozione e spensieratezza che hanno conquistato i fan.

L’esibizione di Alfa conferma il successo della rassegna estiva firmata Ventidieci, che quest’anno ha portato a Sabaudia nomi di primo piano: dai comici Enrico Brignano, Maurizio Lastrico e Maurizio Battista, agli attori Edoardo Leo, Vincenzo Salemme e Francesco Cicchella, passando per artisti come Massimo Ranieri, Blue, Anastacia, Rocco Hunt e lo stesso Alfa.

Sabato 16 agosto la kermesse chiude con Alla Scoperta di Morricone, omaggio dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Un viaggio tra alcune delle più celebri colonne sonore del Maestro, da Mission a Nuovo Cinema Paradiso, con incursioni in pagine meno note ma di grande fascino. Sul palco, ospiti speciali come il soprano Anna Delfino e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, per un’ultima serata che promette emozioni sinfoniche e suggestioni da grande cinema.