Alimentazione, Procaccini e Fiocchi (FDI): “ Etichetta nutriscore inaccettabile, mortificata le eccellenze italiane”

“Il Nutriscore è un sistema di etichettatura che intende qualificare gli alimenti sani della dieta mediterranea come alimenti dannosi. E questo per noi è inaccettabile”.

Così gli europarlamentari di FDI-ECR Nicola Procaccini, responsabile ambiente ed energia di FDI e Pietro Fiocchi, Vice-Coordinatore della Commissione ambiente per il gruppo ECR, intervenendo a Bruxelles all’incontro organizzato dalla Rappresentanza permanente italiana sul tema dell’etichettatura nutrizionale fronte-pacco degli alimenti.

“L’etichetta a semaforo del Nutriscore, che premia taluni alimenti con disco verde a certificazione della loro salubrità, è stata messa in campo da Paesi come la Francia, allo scopo di penalizzare i prodotti italiani, come l’olio extravergine di oliva o il parmigiano che verrebbero puniti con l’attribuzione di un bollino rosso” – hanno aggiunto Procaccini e Fiocchi. “Non esistono cibi buoni o cibi cattivi, ma solo diete più o meno bilanciate. La nostra posizione è sempre stata chiara: ci batteremo fino in fondo affinché l’etichettatura Nutriscore e similari non passino. Non permetteremo che le eccellenze alimentari italiane vengano mortificate a fronte di alimenti ultraprocessati che vengono millantati come alimenti salutari, ingannando senza scrupoli gli ignari consumatori”, hanno concluso gli europarlamentari.