Alimenti scaduti e giocattoli pericolosi, maxi sequestro a Latina

Oltre 1000 prodotti alimentari scaduti e circa 18mila articoli vari, tra cui giocattoli per bambini, potenzialmente pericolosi per la salute. E’ questo il bilancio del sequestro eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Latina a seguito di controlli specifici svolti all’interno di alcune attività commerciali del capoluogo pontino.

In un primo caso, all’interno di un esercizio commerciale dedito alla vendita di prodotti alimentari etnici, le fiamme gialle pontine hanno appurato la presenza sugli scaffali di merce scaduta (tra cui generi alimentari come ad esempio bevande, cibi in scatola, sottaceti, farine varie, pasta, ortaggi sottovuoto, infusi diversi e conserve varie) o priva di data di scadenza e mancante delle informazioni minime obbligatorie riferibili alla presenza di materiali o sostanze pericolose per la salute dell’uomo.

In un altro esercizio commerciale, invece, sono stati trovati e sottoposti a sequestro circa 18.000 articoli per la casa e giocattoli privi della marcatura CE e delle avvertenze specifiche per la sicurezza dei bambini. Immediata la segnalazione agli uffici competenti e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone – Latina per l’applicazione della sanzione di 3.000 euro nei confronti dei titolari delle citate imprese commerciali.