Alla guida drogato e con una scacciacani, denunciato un 49enne a Pontinia

Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri della Tenenza di Fondi durante un controllo del territorio effettuato nella notte di ieri a Pontinia. Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre era alla guida di un’autovettura intestata a una terza persona.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’auto una pistola scacciacani priva del tappo rosso, elemento che la rende assimilabile a un’arma vera e quindi potenzialmente idonea a essere utilizzata come arma impropria.

Durante le verifiche, l’uomo ha mostrato evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. Pur dichiarando ai carabinieri di aver fatto uso di cocaina, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, ricevendo così un’ulteriore violazione. Al termine dell’intervento, l’arma è stata posta sotto sequestro e al 47enne è stata ritirata la patente di guida.