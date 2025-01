Alla scoperta di Sezze: passeggiate culturali e Bibliocaravan per i giovani

La Libera Università della Terra e dei Popoli APS e Matutateatro presentano un’iniziativa innovativa dedicata ai giovani di Sezze: cinque passeggiate culturali alla scoperta del patrimonio locale, nell’ambito del progetto “Upgrade” per il Centro di Aggregazione Giovanile.

Un viaggio tra storia e tradizioni

Le passeggiate permetteranno ai partecipanti di conoscere il territorio attraverso il confronto con esperti come storici, archeologi, sociologi e linguisti, oltre che con i cittadini che racconteranno storie e tradizioni legate ai luoghi visitati. L’obiettivo è promuovere un dialogo intergenerazionale e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Sezze.

Seminario e dialogo collettivo

Le esperienze e le testimonianze raccolte durante le passeggiate saranno condivise in un seminario presso il Centro Sociale Calabresi. Un momento di incontro che mira a unire giovani, adulti e anziani in un confronto culturale e sociale.

Il Bibliocaravan: una biblioteca itinerante

Fiore all’occhiello del progetto è il “Bibliocaravan”, un camper trasformato in libreria itinerante che raggiunge i luoghi più remoti per portare cultura e lettura. Non solo prestito di libri, ma anche spettacoli, letture animate e attività interattive, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in un’esperienza partecipativa e creativa.

L’iniziativa rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra cultura e innovazione, unendo il piacere della scoperta con la magia della lettura.