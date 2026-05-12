Alla Taverna Ludwig arriva Alberto Alivernini: nuovo appuntamento con “Comedy Ludwig”

Prosegue la stagione “Comedy Ludwig”, la rassegna dedicata alla stand up comedy e al cabaret ospitata dalla Taverna Ludwig.

Giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 21.30, il palco del locale di via Cicerone 64 a Latina accoglierà Alberto Alivernini, artista capace di mescolare comicità, magia e improvvisazione in uno spettacolo dal ritmo travolgente e imprevedibile.

Cabarettista, illusionista e performer tra i più originali del panorama italiano, Alivernini ha partecipato nel corso della sua carriera a numerosi programmi televisivi di successo, conquistando il pubblico con uno stile surreale, elegante e mai banale. Nei suoi show la magia diventa pretesto per gag irresistibili, situazioni assurde e continui momenti di interazione con il pubblico.

L’appuntamento del 14 maggio rappresenta un nuovo capitolo della rassegna “Comedy Ludwig”, progetto nato per portare a Latina alcuni dei protagonisti della comicità italiana contemporanea, alternando stand up comedy, cabaret e spettacoli dal vivo all’insegna dell’intrattenimento di qualità.

Una serata pensata per chi ha voglia di trascorrere qualche ora tra risate, improvvisazione e spettacolo in un’atmosfera informale e coinvolgente.

Appuntamento:

Giovedì 14 maggio

Taverna Ludwig

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il locale.