Allarme al largo di Ponza: MSC World Europa bloccata in mare

Momenti di tensione al largo di Ponza: la MSC World Europa, una delle navi da crociera più grandi al mondo, è rimasta bloccata in mare a circa 8 miglia nautiche dall’isola, a causa di un’avaria tecnica.

Partita da Genova e diretta a Napoli, la nave – con a bordo circa 9.000 persone tra passeggeri ed equipaggio – ha subito una perdita di potenza di propulsione, restando praticamente ferma. MSC conferma che non ci sono rischi per la sicurezza di chi si trova a bordo e che tutti i servizi continuano a funzionare regolarmente.

La Guardia Costiera monitora costantemente la situazione, mentre la nave, originariamente attesa nel porto di Napoli questa mattina, accumula un significativo ritardo.

Un evento raro e spettacolare: un colosso del mare immobilizzato davanti alle coste laziali, sotto gli occhi di operatori marittimi e radar di tutto il Tirreno.