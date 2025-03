Allarme bomba ad Aprilia dove sono attualmente in corso le operazioni di bonifica da parte degli artificieri da Roma, coadiuvati da carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale che ha chiuso il traffico cittadino tra via Aldo Moro e via Sabotino. L’allarme è scattato quando un passante, intorno all’ora di pranzo, ha trovato un pacco sospetto abbandonato sul marciapiede ed ha allertato le forze dell’ordine. Le operazioni sono coordinate dal comandante provinciale dei carabinieri, Paolo Guida