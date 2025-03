Allarme bomba ad Aprilia, il pacco sospetto era un ordigno pronto ad esplodere

Sono stati attimi di paura quelli che la città di Aprilia ha vissuto verso ora di pranzo, quando un pacchetto sospetto era stato rinvenuto da alcuni passanti ed immediatamente identificato come una possibile bomba.

Gli stessi agenti hanno agito con molta precauzione e, messo in sicurezza l’oggetto, hanno provveduto a trasportarlo in una zona limitrofa per farlo brillare. Si trattava di una vera e propria bomba artigianale, che non fa altro che alimentare il clima di terrore che già si respirava in città dopo i 13 colpi al portone in via Lazio e dopo l’aggressione ai due Carabinieri fuori servizio.