Sono momenti di paura e tensione quelli che si stanno vivendo in questi momenti a Sezze. In pieno centro del paese è scattato l’allarme bomba per un pacco sospetto in Piazza De Magistris.

Evacuata immediatamente l’intera zona che comprende il palazzo comunale, gli uffici postali e la chiesa. L’area è stata completamente interdetta ed è presidiata dalle forze dell’ordine. Sul posto sono attesi gli artificieri.