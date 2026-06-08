Allarme furti a San Felice, il sindaco incontra i cittadini

Cresce la preoccupazione a San Felice Circeo per alcuni episodi di furto e tentato furto registrati nelle ultime settimane in diverse aree del territorio comunale. A seguito delle segnalazioni arrivate all’Amministrazione, il Sindaco Monia Di Cosimo ha incontrato personalmente alcuni cittadini coinvolti o comunque allarmati dalla situazione.

Le zone maggiormente interessate sarebbero via Molella, via Mediana Vecchia, via Migliara 58 e le aree circostanti, dove diversi residenti hanno riferito episodi che hanno alimentato un clima di forte apprensione.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha raccolto direttamente le testimonianze dei cittadini, ascoltando le loro preoccupazioni e confermando l’attenzione dell’Ente rispetto al tema della sicurezza.

«Ho voluto incontrare personalmente chi ha vissuto questi episodi — ha dichiarato il Sindaco Di Cosimo — perché la sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta. Ogni casa violata, ogni tentativo di intrusione non è soltanto un danno materiale: è una ferita alla serenità di chi vive e lavora in questa comunità.»

Già nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale aveva inviato una comunicazione formale al Comandante della Polizia Locale e al Comando dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo una maggiore attenzione sul territorio e un rafforzamento dei controlli nelle zone ritenute più sensibili.

In vista dell’aumento delle presenze legato al periodo estivo, il Sindaco ha inoltre sollecitato l’attivazione tempestiva del servizio di vigilanza notturna per la tutela del patrimonio architettonico e del territorio comunale. Un’attività che dovrà essere svolta in stretto coordinamento con le forze dell’ordine, come già avvenuto negli anni precedenti.

Il servizio dei vigilantes avrà una finalità esclusivamente preventiva e di deterrenza. Qualsiasi situazione anomala o criticità riscontrata durante i controlli dovrà essere immediatamente comunicata alle autorità competenti, così da consentire interventi rapidi in caso di atti illeciti o situazioni di pericolo.

Il primo cittadino ha infine rinnovato la piena disponibilità del Comune a collaborare con le forze dell’ordine e ha invitato la popolazione a non sottovalutare eventuali movimenti sospetti, segnalando tempestivamente ogni episodio ai numeri di emergenza. La collaborazione dei cittadini, ha ricordato l’Amministrazione, resta uno strumento fondamentale per prevenire nuovi episodi e rafforzare il controllo del territorio.