Allarme furti, Sabotino continua ad essere terra di nessuno

Ancora furti e paura nella zona tra Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria, sempre più nel mirino dei ladri d’appartamento. Nei giorni scorsi, una abitazione all’interno del consorzio Astura è stata presa d’assalto, con i malviventi che si sono introdotti all’interno mettendola completamente a soqquadro fuggendo poi via con contanti e gioielli. Un episodio che si aggiunge a una situazione già tesa e che sta mettendo a dura prova i residenti della zona.

Proprio nella serata di ieri, un altro fatto ha fatto crescere ulteriormente la preoccupazione. Un uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto, appostato all’esterno di un altro consorzio della zona. I residenti, allarmati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Tuttavia, l’intervento non è stato possibile nell’immediatezza, poiché le pattuglie erano già impegnate su altri fronti.

Un episodio che riaccende i riflettori sul problema della carenza di organico in una città come Latina, dove diventa sempre più difficile garantire un controllo capillare del territorio.

Nel frattempo, cresce il senso di insicurezza tra i cittadini. L’area compresa tra la marina di Latina, Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria viene ormai percepita come una sorta di “terra di nessuno”, dove i furti si susseguono con preoccupante frequenza.

A nulla, finora, è servito l’appello lanciato dall’associazione Borgo Sabotino 2.0, che nelle scorse settimane aveva chiesto maggiore attenzione e un incontro in Prefettura per affrontare l’emergenza sicurezza. I residenti, ormai esasperati, raccontano di vivere ogni sera con la paura di ritrovarsi i ladri in casa. Un clima di tensione costante che sta trasformando la quotidianità in un incubo, tra timori, segnalazioni e richieste di interventi concreti.