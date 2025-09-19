Allarme sicurezza a Latina, Rocca incontra oggi la Celentano

A Latina cresce sempre di più la preoccupazione in città, soprattutto dopo la quarta esplosione registrata in pochi giorni. Oggi alle 13.15 il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si recherà negli uffici del Comune per incontrare la sindaca Matilde Celentano e fare il punto sulla situazione.

L’incontro è stato convocato a seguito dell’escalation di intimidazioni che hanno scosso il capoluogo pontino e acceso l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rafforzare i presidi di sicurezza. Al termine del confronto, è previsto un punto stampa per informare la cittadinanza sulle misure che verranno adottate.