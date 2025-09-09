Allerta Meteo, a Latina il Centro Operativo di emergenza

L’ondata di maltempo che è prevista nelle prossime ore in tutta la provincia di Latina e sulla regione Lazio fa scattare lo stato di allerta. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, con un’ordinanza breve emessa poche ore dopo del bollettino di allerta meteo, ha deciso di istituire il COC. Si tratta di un Centro Operativo, struttura che il Comune attiva per dirigere e coordinare i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione in caso di emergenza sul proprio territorio.

È presieduto dal Sindaco, che si avvale di "funzioni di supporto" (personale e risorse specifiche) per gestire la situazione e coordinare gli enti e le figure professionali coinvolte.