Allerta meteo nel Lazio: in arrivo forti piogge e temporali da sabato 14 febbraio

Il weekend di San Valentino si apre sotto il segno del maltempo. La protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà l’intera regione Lazio a partire dalle prime ore di domani, sabato 14 febbraio 2026.
L’ondata di maltempo, che dovrebbe protrarsi per circa 12-18 ore, porterà precipitazioni da sparse a diffuse. Gli esperti avvertono che i fenomeni potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, accompagnati da: piogge di forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento.
Per i cittadini si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, di evitare i sottopassi e di mettere in sicurezza oggetti esposti su balconi e terrazzi che potrebbero essere colpiti dalle raffiche di vento.