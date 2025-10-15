Allerta meteo su Latina e provincia: possibili rovesci e temporali

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un avviso di allerta meteo valido dal pomeriggio di oggi e per le prossime 18-24 ore, sulla base del bollettino “Previsione Sinottica e QPF” diramato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Le previsioni indicano precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno interessare in particolare le Isole Ponziane e, localmente, il litorale pontino. I quantitativi di pioggia sono stimati tra deboli e moderati, ma non si escludono brevi fenomeni più intensi.

La valutazione del livello di criticità tiene conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni, dello stato di saturazione dei suoli, dei livelli dei corsi d’acqua e delle informazioni provenienti dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica e idraulica.