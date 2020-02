Seconda vittoria consecutiva per il Podgora di mister Ciro Crescenzo, che vince per 1-0 contro l’Atletico Latina, in una partita molto sentita per molti giocatori della compagine bianco- blu. C’era tanta attesa al borgo per questa sfida, soprattutto perché 7 giocatori borghigiani, ed anche il mister, la scorsa stagione sono stati protagonisti all’Agora FC, squadra che ora è affiliata con l’atletico e gestita dalla medesima dirigenza: quindi si sentiva questa voglia di rivalsa nei confronti della loro vecchia società.

La partita parte subito con il Podgora protagonista con qualche punizione che mette apprensione alla difesa ospite, con Gallo che sugli sviluppi di un corner sfiora la traversa. Al 27’ cambia il risultato: lancio lungo di capitan Boscaro che trova Gallo affrontare Galardi spalla a spalla, ma il centravanti trova un grande passaggio per Carturan che a porta a vuota mette a segno il più facile dei “goal dell’ex”, ed è 1-0. L’Atletico prova a rispondere con una conclusione che termina di poco al lato. E finisce il primo tempo.

Nell’intervallo viene espulso Di Camillo, che era in panchina, per un battibecco con l’arbitro. Nella ripresa l’Atletico si rende protagonista nell’area avversaria solo in un’occasione dove a causa di un’incomprensione tra Marcoccio e Baccari, sfiora il goal del pareggio. Il resto è solo Podgora: Marangon prova 3 conclusioni da lontano sulle quali è attento Oropallo; Turrini sulla fascia destra è inarrestabile, favorendo una grande prova di Carturan; Gallo prova in tutti i modi a raddoppiare, ma viene sempre murato dalla difesa avversaria, e quando riesce a liberarsi su un cross proveniente da una punizione di Limone, è il palo a strozzargli in gola la gioia del goal. Il Podgora padroneggia la situazione, arrivando al termine della partita che si conclude sull’1-0.

“Oggi sono veramente contento per la vittoria – ha dichiarato mister Ciro Crescenzo nel post partita – sia per la prestazione dei ragazzi, che a parer mio è stata impeccabile, sia per la determinazione che ho visto in campo. I ragazzi che mi hanno seguito a Podgora non vedevano l’ora di giocare la gara di oggi, ed io sono felice per loro. Da parte mia non c’è alcun sentimento di rivalsa nei confronti della società avversaria, che portò sempre nel cuore per l’esperienza passata, e magari un giorno torneremo a lavorare insieme, perché lì sono stato davvero bene, nonostante tutto. Ora pensiamo alla prossima partita, e dobbiamo fare una grande settimana per ripetere una prestazione degna di nota”.

PODGORA: Baccari – Zorzan (3’ st Morelli) – Turrini – Boscaro (C) – Marcoccio – Bellini (20’ st Limone) – Marangon – Carturan (30’ st Pop) – Gallo (38’ st Cascella) – Ianiri (32’ st Sperati) – Trapella. A disposizione: Di Camillo – Spada. Allenatore: Ciro Crescenzo

MARCATORI: Carturan 27’ pt.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti