Allo Smaila’s arrivano le bellezze della crew Vida Loca

Una crew di artisti che sta spopolando ovunque, in Italia come all’estero, capace di organizzare party unici in grado di far ballare al ritmo di hip hop e reggaeton, con la musica di Major Lazer, J. Balvin, Justin Bieber.

Stiamo parlando del Vida Loca: ciò che conta nei party a tema non sono le star, ma la musica e la voglia di ballare fino all’alba col sorriso sulle labbra.

Quello proposto da Vida Loca è un ritmo che fa muovere a tempo, un groove pensato per far saltare divertendosi.

Durante i party Vida Loca il vero protagonista è il pubblico, un pubblico che ha solo voglia di fare festa. E sul palco ad esibirsi vere ballerine, regine dell’arte di una danza che portano nell’anima. Tutto questo andrà in scena sabato 14 ottobre allo Smaila’s Disco Show di Campoverde, con una serata che promette spettacolo.

Il party sarà caratterizzato dalla presenza di una vera e propria crew di artisti, ballerine e performer, uniti in una cornice coreografica che distinguerà l’evento nella sua realizzazione.

Insieme, tutti questi elementi daranno vita ad uno show sensazionale, capace di catturare l’attenzione di tutti.

Vida Loca ha fatto tappa in tutti i maggiori locali d’Italia, da Gallipoli alla Sicilia passando per la costiera romagnola e la Costa Smeralda, con un grande spettacolo di musica e live-performance. Ma non solo da noi, il Vida Loca ha infatti animato tante feste in giro per l’Europa, conquistando (durante l’estate) anche il pubblico di Ibiza e Formentera, tanto per citare due delle isole più gettonate dai giovani.

I giovani, appunto. Ovvero il pubblico che ha trovato nello Smaila’s il suo punto di riferimento.

La stagione del locale di Campoverde è partita sabato scorso, con una serata inaugurale che ha fatto subito il pieno di consensi, con la speciale festa a tema impostata su un’azione teatrale e scenografica che ha fatto venire i brividi. Ma il momento più emozionante della serata il popolo dello Smaila’s lo ha vissuto quando la direzione artistica ha omaggiato Tiziano Ferro, sulle note di “Sere nere”, con centinaia di palloncini rossi che hanno invaso il locale, e tutti a cantare.

E sabato sera si replica: secondo appuntamento della stagione col party del Vida Loca. Dj resident Stefano Volpi, vocalist Raffaele Martini e Logan, con Lady Janet guest esclusiva. Direttore artistico e anima dello show, Davide Tosi.