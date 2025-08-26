“All’Ombra del Parco”: a Sabaudia arriva Lorenzo Pellegrini

La rassegna letteraria “All’Ombra del Parco”, ideata e promossa dalla Lab DFG, torna a Sabaudia con la sua seconda edizione e un appuntamento di grande richiamo: domani alle ore 18.30, il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, ospiterà l’incontro tra Paolo Ghisoni e Lorenzo Pellegrini.

Ghisoni, giornalista e firma di spicco del calcio italiano, presenterà il suo libro “LGI Stories”. Calcio e percorsi di vita, una raccolta di storie che uniscono il pallone ai destini personali di tanti protagonisti. Tra i volti raccontati nel volume c’è proprio il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini, che dialogherà con l’autore sul palco.

La serata, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà accompagnata da una degustazione di vini offerta da Casale del Giglio, partner dell’evento insieme a BCC Roma e al Parco Nazionale del Circeo.