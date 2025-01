Alta tensione in centro a Latina, uomo minaccia il suicidio a Corso Matteotti

Tensione alle stelle in Corso Matteotti a Latina, dove, fin dalle prime ore della mattina, un uomo di circa 50 anni, residente in uno degli appartamenti dello stabile insieme alla madre anziana, si trova seduto sul cornicione di un palazzo e minaccia di buttarsi nel vuoto.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, affiancati dai Vigili del Fuoco e da un’ambulanza per garantire un intervento rapido in caso di emergenza. Le autorità hanno avviato una delicata trattativa con l’uomo, coadiuvate dall’arrivo di un conoscente che stanno cercando di convincerlo ad evitare il folle gesto. La situazione rimane incerta, con le trattative che proseguono senza sosta, in cerca di un esito positivo.

La strada è stata chiusa al traffico, con deviazioni predisposte lungo percorsi alternativi per consentire il lavoro dei soccorritori.