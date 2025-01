Alto impatto, a Latina ancora controlli al Villaggio Trieste

Il Villaggio Trieste è stato oggetto di controlli da parte della Polizia di Stato per cercare di contrastare la criminalità che alberga in questa zona della città di Latina.

Sono 46 i cittadini stranieri che sono stati controllati dalle autorità per fronteggiare al sempre più frequente fenomeno dell’immigrazione irregolare e, tra questi, le forze dell’ordine si sono imbattute in due cittadini tunisini senza fissa dimora e sprovvisti di documento di identificazione. I due sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura per le procedure di identificazione attraverso le quali è emersa l’irregolarità della loro presenza sul territorio.

Uno dei due ha avanzato richiesta di asilo mentre l’altro, che già si era visto negare tale permesso, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il rimpatrio di Roma, dove saranno attuate le procedure volte a riportarlo nel suo paese d’origine.

Nelle prime settimane del 2025 controlli di vario genere sono stati intensificati, da parte della autorità, in quel di Latina e ciò ha consentito di identificare 203 soggetti irregolari, 54 dei quali già noti alle forze dell’ordine. 73 i veicoli controllati, di cui 6 non in regola e soggetti a sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.