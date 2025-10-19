“Alto Impatto” a Latina: armi, droga e munizioni incastrano due uomini del posto

Proseguono senza sosta i controlli a tappeto da parte delle autorità nelle zone critiche della città di Latina. Sempre nell’ambito dell’operazione ad “Alto Impatto”, i carabinieri di Latina, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo e del 10º reggimento dei carabinieri Campania, hanno arrestato, colti sul fatto, due uomini di 48 e 32 anni.

I due, residenti a Latina e già noti le forze di polizia, sono stati trovati in possesso clandestino di armi, munizioni e fermati dalle autorità per ricettazione. Adocchiato nei pressi di una palazzina in via Pionieri della Bonifica, il 32enne – un cittadino albanese della zona – veniva trovato in possesso di poco più di 1 grammo di hashish e diverse grammature di cocaina. Durante la perquisizione, i militari dell’arma si sono accorti però del comportamento atipico di un altro individuo che, accortosi di quanto stava accadendo, saliva frettolosamente le scale della sua abitazione.

Dopo averlo seguito, i carabinieri hanno individuato la sua abitazione scegliendo di procedere – sia per il suddetto uomo che per il 32enne – con due perquisizioni domiciliari. I militari dell’arma hanno, dunque, rinvenuto:

una pistola calibro 22 con matricola abrasa e caricatore inserito con 9 cartucce ;

con matricola abrasa e caricatore inserito con ; una pistola calibro 7,65 con caricatore inserito e ben 14 proiettili al suo interno;

con caricatore inserito e ben al suo interno; un caricatore vuoto oggetto di furto nel 2018;

oggetto di furto nel 2018; una pistola calibro 9 con due caricatori contenenti 33 cartucce e che risultava, anch’essa, esser oggetto di furto;

con due caricatori contenenti e che risultava, anch’essa, esser oggetto di furto; 24 cartucce calibro 9 parabellum;

calibro 9 parabellum; 31 cartucce calibro 9;

calibro 9; 19 cartucce calibro 22;

calibro 22; 137 cartucce calibro 7,65.

Continuando con i controlli, i carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Latina un uomo di 43 anni del posto e un cittadino indiano di 19 residente a Pontinia, entrambi già noti le forze di polizia, poiché trovati in possesso di modica quantità di hashish.

Nell’ambito dell’operazione ad “Alto Impatto” sono stati controllati 38 soggetti e 15 veicoli. 8 le perquisizioni domiciliari e 6 i soggetti sottoposti a misure restrittive.