“Alto Impatto” a Latina, controlli serrati da parte delle autorità: denunciato un 45enne

Proseguono i controlli ad “Alto Impatto” da parte dei carabinieri di Latina che, con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, continuano a tenere alto il livello di sicurezza nel capoluogo pontino.

Nel corso dei controlli, un 45enne di Sonnino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato a piedi, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di crack. Estesa la perquisizione al domicilio dell’uomo, i militari dell’Arma ha rinvenuto quasi 7 grammi di marijuana, 4 di hashish e materiale per il confezionamento.

Segnalati alla Prefettura di Latina come assuntori di droga anche un 40enne tunisino, trovato con una modica quantità di crack, e un 24enne bengalese, in possesso di hashish di circa 7 grammi di hashish.

Nel complesso, durante l’operazione sono state controllate 6 persone, 18 veicoli e 6 sono i soggetti sottoposti a misure restrittive.