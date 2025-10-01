“Alto impatto” a Latina, munizioni e droga: denunciato 21enne

Continuano le operazioni di controllo da parte delle Forze dell’ordine di Latina ad “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo sia dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio che del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Nelle ultime giornate, dal 27 sino alla giornata di ieri, sono stati svolti diversi servizi, anche in orario notturno, all’esito dei quali si è proceduto a deferire, in stato di libertà, un soggetto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

Nello specifico, si è proceduto alla denuncia nei confronti di un giovane di 21 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione illegale di munizioni. In particolare, i militari dell’Arma, dopo aver proceduto al controllo del 21enne che era alla guida di un’autovettura, insospettiti dal suo atteggiamento hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare rinvenendo all’interno della sua abitazione, due cartucce di cal. 380 e 9X21 e una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, il tutto posto a sequestro.

Pertanto, l’uomo, oltre ad essere stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione illegale di munizioni, è stato altresì segnalato alla competente Autorità Amministrativa, quale assuntore di sostanza stupefacente. Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 72 militari e 32 autovetture, sono state complessivamente controllati 249 soggetti e 129 veicoli, nonché eseguite 4 perquisizioni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non