Alto impatto a Latina, prosegue la lotta allo spaccio e all’immigrazione clandestina

La Polizia di Stato di Latina ha intensificato i servizi di controllo ad Alto Impatto a Latina. In particolare nel mese di giugno, i servizi sono stati svolti nei quartieri Nicolosi e Q4 e Q5.

Le 60 pattuglie della Polizia di Stato hanno identificato oltre 825 persone e controllato 500 veicoli, accertando e sanzionando le violazioni commesse al codice della strada con applicazione delle relative sanzioni amministrative.

I controlli della Polizia di Stato sono stati estesi anche agli esercizi commerciali, con l’attività della Divisione Polizia Amministrativa, impegnata nella verifica della regolarità delle autorizzazioni e dei permessi.

Durante uno dei servizi svolti nel quartiere Nicolosi, gli agenti perlustrando la zona interessata hanno rinvenuto, occultati tra le sterpaglie, involucri di hashish, sostanza presumibilmente destinata all’attività di spaccio e due coltelli a lama lunga, tutto sottoposto a sequestro.

Non sono mancati i controlli e le verifiche volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare. In particolare, nel mese di giugno, dodici stranieri irregolari sono stati espulsi dal territorio nazionale, un cittadino straniero di origine nigeriana, con precedenti penali e di polizia, è stato accompagnato al CPR di Bari per le procedure volte al rimpatrio nel paese di origine e due soggetti sono stati rimpatriati con accompagnamento diretto alla frontiera operato dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura.