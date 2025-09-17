Alto Impatto a Latina: sequestrato un chilo e mezzo di hashish, due denunce

Latina resta sotto la lente delle forze dell’ordine. Dopo le escalation criminali degli ultimi giorni, stamattina i Carabinieri hanno dato un segnale forte: controlli a tappeto tra le “Mini Vele” e via Helsinki, un’area sempre più al centro dell’attenzione per degrado e illegalità diffusa. Il blitz, coordinato dal Comando Provinciale con il supporto dell’elicottero di Pratica di Mare e delle unità cinofile di Roma, ha visto decine di militari cinturare la zona, setacciando palazzine, appartamenti e aree comuni.

Oltre 50 persone identificate, 39 veicoli controllati, sette perquisizioni domiciliari: il bilancio parla chiaro. In un locale riconducibile a un 52enne già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno scoperto un vero deposito di droga: un chilo e mezzo di hashish diviso in panetti e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli è stato fermato anche un 33enne, trovato in possesso di una cartuccia calibro 20: per lui è scattata una denuncia per detenzione illegale di munizionamento. Segnalato infine come assuntore un 35enne con una piccola quantità di hashish. Tutta la droga sequestrata verrà analizzata nei laboratori su disposizione della Procura di Latina guidata dal procuratore Luigia Spinelli.