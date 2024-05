Alto impatto, continuano i servizi di controllo straordinario a Sezze

Sanzioni amministrative ad un’attività commerciale per oltre 16mila euro, 95 persone identificate, 45 veicoli controllati e 6gr di hashish rinvenuti in un cassonetto dell’immondizia. E’ questo l’esito del nuovo servizio di controllo ad Alto Impatto messo in atto venerdì sera dai carabinieri a Sezze.

I militari, in coordinamento con la Questura di Latina e il Comando Provinciale delle Guardia di Finanza, si sono portati in un primo momento all’interno di tre attività commerciali segnalandone una per omessa visita medica mancata formazione rischi sulla sicurezza nonché per aver impiegato un lavoratore in nero. Il titolare è stato denunciato mentre l’attività è stata sospesa.

Controlli che poi si sono spostati sulla circolazione stradale: sono stati 45 i veicoli controllati con 6 contravvenzioni emesse. Durante i controlli i militari hanno poi rinvenuto all’interno di una cassonetto dei rifiuti 6 grammi di hashish.