Alto Impatto, controlli a tappeto nel weekend nel sud pontino

Durante il recente fine settimana, le forze dell’ordine della Compagnia Carabinieri di Formia (LT), in particolare la Sezione Radiomobile del N.O.R.M. di Formia (LT), la Tenenza di Gaeta (LT) e le Stazioni Carabinieri di Formia (LT), Itri (LT), Minturno (LT) e Scauri di Minturno (LT), hanno intensificato i controlli stradali che hanno portato alla denuncia di due individui per i seguenti reati:

Un uomo di Itri (LT), nato nel 1999, è stato fermato mentre zigzagava lungo la strada e ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti riguardanti l’uso di sostanze stupefacenti. È stato deferito in stato di libertà per il reato previsto dall’art. 187 c.8 del Codice della Strada e gli è stato ritirato il documento di guida.

Un uomo di Itri (LT), nato nel 1971, è stato sorpreso alla guida senza il documento di guida, che gli era già stato revocato in passato. Vista la recidività, è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente.

Inoltre, sono state segnalate alle autorità amministrative sei persone, tutte giovani residenti nel sud-pontino, trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Ad uno di loro è stato ritirato il documento di guida per avercelo trovato in possesso mentre era alla guida.

Durante i controlli sono stati: