Alto Impatto, controlli su strada e nei negozi: un arresto

“Alto Impatto”, continuano i controlli delle forze dell’ordine a Latina. Insieme al personale dei carabinieri della Forestale, in coordinamento con la locale Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sono stati controllati 26 soggetti e 11 veicoli nel quartiere “Nicolosi”.

I carabinieri nei numerosi posti di controllo, hanno arrestato un 29enne tunisino residente a Sezze, sottoposto poi alla misura cautelare dell’obbligo di firma in quanto trovato in possesso di 19 grammi hashish, farmaci soggetti a prescrizione medica e relative a prescrizioni intestate a terzi e della somma di 470 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

E’ stata sottoposta a controllo anche negozio di borse in plastica in materiale non rispondenti alle caratteristiche di legge, sequestrando 6 kg di buste in polimeri.