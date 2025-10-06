“Alto Impatto” dei Carabinieri: denunciato un 48enne per spaccio di hashish

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, mirata a contrastare la criminalità diffusa e il traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività, svolte lo scorso 4 ottobre anche in orario notturno con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, i militari hanno denunciato un cittadino nigeriano di 48 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish, suddivisi in sei involucri, e di 80 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

Nel complesso, i controlli hanno coinvolto 14 militari e 6 autovetture, con l’identificazione di 37 persone, la verifica di 24 veicoli e l’esecuzione di 2 perquisizioni.