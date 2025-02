Alto impatto nelle zone del Colosseo, 5 rimpatri e un espulso

Un servizio ad Alto Impatto mirato alla repressione delle condotte criminali e al contrasto dell’immigrazione clandestina. Questa mattina gli uomini della Questura di Latina, hanno effettuato dei controlli del territorio nelle zone del complesso abitativo del Colosseo, prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado come quella del dormitorio comunale.

Tre dei soggetti controllati, un cittadino indiano, un tunisino e un algerino, tutti senza fissa dimora e senza alcun documento di identificazione, sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura per le procedure di identificazione attraverso le quali è emersa l’irregolarità della presenza sul territorio.

Gli stranieri si trovavano nelle adiacenze del dormitorio comunale, quando sono stati fermati dalle pattuglie. Due di loro, un cittadino algerino, pluripregiudicato con precedenti per spaccio, maltrattamenti e lesioni, e un tunisino, sono stati accompagnati presso i Centri di permanenza per il rimpatrio di Bari e Potenza, dove saranno poste in atto le procedure necessarie all’effettivo rimpatrio nel paese di origine.

Un terzo straniero irregolare, cittadino indiano, è stato invece espulso con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Controlli che poi hanno portato al rimpatri di altre tre soggetti: due cittadini indiani, e di un cittadino albanese. I primi due, soggetti già noti alle forze di polizia per i loro precedenti, di recente erano stati denunciati all’Autorità Giudiziaria in quanto presunti autori di una rapina ai danni di un connazionale, avvenuta a Fondi lo scorso mese di gennaio.

L’attività relativa ai posti di controllo e ai controlli dinamici ai soggetti in transito, ha consentito di identificare 80 soggetti, dei quali 20 con pregiudizi di polizia. Le pattuglie impegnate nel dispositivo hanno inoltre controllato 63 veicoli con elevazione di 6 sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.