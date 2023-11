Alto Impatto, nuovi controlli nel quartiere Nicolosi

Carenze igienico sanitarie, 100kg sequestrati tra prodotti ittici e carne congelati senza documenti di tracciabilità, oltre a sanzioni per circa 16mila euro, una denuncia e la chiusura di un locale. Questo il bilancio dei nuovi controlli messi in campo nel quartiere Nicolosi a Latina, nell’ambito dell’operazione denominata Alto Impatto.

Le irregolarità portate alla luce dai Nas dei Carabinieri assieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza. Controllate 9 attività commerciali, per il titolare di una di esse, oltre alla sospensione dell’attività, è scattata la denuncia per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Controlli che poi si sono spostati tra le strade del quartiere ‘sensibile’, oltre 57 le persone identificate, 21 invece i veicoli fermati. Due le contravvenzioni per irregolarità al Codice della Strada.