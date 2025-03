“Alto Impatto”, proseguono i controlli interforze ad Aprilia

La città di Aprilia è stata nuovamente interessata da un servizio straordinario di controllo interforze del territorio, legato all’operazione “alto impatto”, L’operazione ha coinvolto la Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna, la Polizia Stradale e il Reparto Prevenzione Crimine Lazio. L’obiettivo dei crescenti controlli è ovviamente quello di garantire una risposta efficace alla richiesta di sicurezza dei cittadini, in particolare a seguito dei numerosi reati registrati nella zona.

Durante i controlli, effettuati soprattutto nei quartieri centrali e nelle aree più degradate della città, sono state identificate 174 persone, tra cui 10 cittadini stranieri, tutti risultati in regola. Sono stati inoltre verificati 123 veicoli, con l’elevazione di diverse contravvenzioni al codice della strada e il ritiro di una patente. Presente anche la polizia stradale di Formia, che ha intensificato la prevenzione degli incidenti stradali attraverso test con l’etilometro per contrastare la guida in stato di ebbrezza.

Oltre ai controlli su strada, sono stati sottoposti a verifica anche alcuni esercizi commerciali, senza riscontrare irregolarità.