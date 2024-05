Alto impatto tra la Q4 e la Q5, arrestato un 53enne

Proseguono i controlli ad Alto Impatto a Latina, nella serata di sabato i carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nei quartieri Q4 e Q5.

I militari, in coordinamento con gli agenti della Questura e gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno tratto in arresto un 53enne di Latina. Per lui un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di numerose evasioni, è stato dunque accompagnato presso il carcere di via Aspromonte.

I controlli si sono poi spostati in alcune attività commerciali della città dove però non sono state rilevate irregolarità. Sono stati 97 le persone identificate, 41 invece i veicolo posti a controllo con due contravvenzioni emesse.