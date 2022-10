Altra battuta d’arresto, Latina contestato dai suoi tifosi

Nessuna reazione dopo la sconfitta di Messina, ne arriva un’altra, sempre netta, per mano del Monterosi. Risultato finale di 0-2 che dice meno di quanto si è visto in campo, nonostante una gara non eccelsa per via del caldo. Ma sul piano delle occasioni e della determinazione, ospiti nettamente superiori.

La cronaca

Il vantaggio, al 7’, del Monterosi direttamente da calcio d’angolo, battuto a rientrare dal destro di Di Paolantonio, che sorprende Cardinali, tadito anche dal sole.

Dopo un quarto d’ora Latina costretto al cambio, ferita al sopracciglio per Esposito, sostituito da Cortinovis. Al 18’ punizione di Di Paolantonio, sveta Rossi, Cardinali mette in angolo. Per il salentino sette punti di sutura. Al 26’ la punizione mancina di Cancellieri attraversa l’area, grosso rischio per il Latina, nessun avversario però interviene al momento giusto sulla traiettoria. Al 27’ pallone d’oro di Paolantonio sul seocndo palo per Verde, colpo di testa respinta d’istinto da Cardinali, poi travolto da Rossi, che ha la peggio, per lui la partita finisce in anticipo. Dentro Santarpia.

Nel secondo dei quattro minuti di recupero contropiede Monterosi, Parlati manda in porta Santarpia un pizzico egoista, rasoterra bloccato da Cardinali. Maggiore pressione nella rirpesa del Latina, che si affaccia dalle parti di Alia al 14’, destro di Di Livio smorzato e comoda presa del portiere italo-albanese.

Al 21’ il Latina prova ancora da fuori, in palleggio Rosseti, destro abbondantemente alto. Un minuto dopo ripartenza di Carlini, diagonale in corsa da distanza proibitiva, facile la presa di Cardinali. Al 28’ ottima combinazione in area Santarpia – Verde, ma manca l’atto conclusivo, come al 29′ manca la porta per questione di centimetri la rovesciata di Carlini al limite dell’area piccola.

Ma l’occasione grottesca per chiudere la partita arriva al 31’, quando Cardinali si fa sottrarre palla e Santarpia a porta vuota riesce a cogliere la base del palo. Il raddoppio tarda fino al 36’, Carlini apre sulla sinistra per Cancellieri, mancino respinto da Cardinali, tap in di Santarpia che si fa perdonare per l’errore di poco prima. Lo stesso Santarpia al 44’ fallisce il tris e la doppietta personale, calciando a lato in classico rigore in movimento.

LATINA – MONTEROSI 0-2

LATINA (3-5-2) Cardinali 5; De Santis 5, And. Esposito sv (16’pt Cortinovis 5.5), Giorgini 6; Sannipoli 5, Di Livio 6 (32’st Rossi I sv), Amadio 6, Riccardi 5 (1’st Di Mino 5), Tessiore 5; Carletti (15’st Rosseti 5), Fabrizi.

A disp. Giannini, Tonti, Ant. Esposito, Pellegrino, Barberini, Celli.

All. Di Donato

MONTEROSI (3-5-2): Alia 6; Mbende 6.5, Tartaglia 6.5, Piroli 6.5; Verde 6.5, Lipani 6.5, Parlati 6.5 (20’st Gasperi 6), Di Paolantonio 7, Cancellieri 6.5; Carlini 7 (43’st Costantino sv), Rossi II sv (30’pt Santarpia 6).

A disp. Moretti, Malatesti, Burgio, Giordani, Liga, Di Francesco, D’Antonio, Tolomello, Cirone, Di Renzo.

All. Menichini

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza

ASSISTENTI: Rispoli di Locri – Merciari di Rimini

QUARTO UOMO: Selva di Alghero

MARCATORI: 7’pt Di Paolantonio, 36’st Santarpia

NOTE: ammoniti Amadio, Fabrizi, Rosseti, Di Mino, Verde, Piroli, Santarpia, Gasperi. Angoli 6-6. Rec. pt 4’, st 5’. Note: 1468 spettatori, di cui 466 abbonati.