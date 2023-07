Una fuga di gas ha colpito le tubature sotterranee di via Piave in direzione Roma, il guasto, avvenuto poco fa durante i lavori in un cantiere stradale, sta causando molti disagi al traffico ed alla circolazione considerata anche l’ora di punta.

Il traffico per ora è consentito solamente da Borgo Piave verso Latina centro, sul posto oltre ai tecnici di Italgas sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno gestendo la deviazione del traffico.