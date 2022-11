Altra rissa al McDonald di Via Isonzo, tre ragazzini al Goretti

L’ennesimo episodio di violenza tra minorenni si è verificato nella serata di ieri nei pressi del McDonald’s di Via Isonzo a Latina. Dopo l’episodio di circa una settimana fa, dove un giovane adolescente ha riportato la frattura del setto nasale, ieri sera un altro gruppo di giovanissimi, dopo una lite per futili motivi, si è affrontato con calci e pugni.

Necessario l’intervento dei soccorritori del 118 per tre ragazzini, per i quali è servito il trasporto al Goretti per le medicazioni e le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica che ha portato al litigio. Al vaglio anche le immagini delle videocamere del fast food e alcune testimonianze.