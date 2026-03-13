Altra sfida salvezza, il Latina affronta il Siracusa

Alla vigilia del match tra Latina Calcio e Siracusa, mister Gennaro Volpe ha incontrato i giornalisti mostrando

grande determinazione, consapevole dell’importanza della sfida per la classifica.

Analizzando l’avversario, Volpe ha ricordato come il Siracusa sia una squadra solida e in salute, capace di esprimere individualità pericolose in attacco: «Io penso sempre che la prossima partita sia la più importante di tutte, quindi l’affrontiamo con la voglia, la fame e la determinazione di volerla vincere».

Commentando la reazione della squadra dopo la sconfitta contro la Salernitana, Volpe ha sottolineato la necessità di trasformare la frustrazione in energia positiva: «La partita di domenica sicuramente ha lasciato rabbia, ha lasciato amarezza, ma nel calcio la cosa più importante è come reagisci».

Riguardo allo stato della squadra e alle possibilità di miglioramento, il tecnico ha evidenziato l’importanza di lavorare ogni giorno per crescere, senza farsi condizionare dagli errori passati: «Non dobbiamo rimanere legati a quello che è stato, ma bisogna pensare a quello che c’è da fare. Dobbiamo avere la pretesa di cercare sempre di migliorarci giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita».

La buona notizia è il recupero di Fasan che sarà a disposizione contro il Siracusa.

Volpe ha poi ribadito il valore del momento e la sfida che attende la squadra: «Se quando sono arrivato mi avessero detto che al 13 marzo il Latina era fuori dai play-out ed era in finale di Coppa Italia, penso che avrei fatto un grandissimo sorriso e sarei stato felice. Sappiamo benissimo che la partita di domani è davvero importante».