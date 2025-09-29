Altre Storie, torna in una nuova veste la rassegna di Quartieri Connessi

Torna, in una veste rinnovata, “Altre Storie”, la rassegna dell’associazione Quartieri Connessi che per cinque edizioni ha animato i quartieri Q4 e Q5 di Latina. Dopo una pausa estiva forzata, la manifestazione riparte con un programma che accompagnerà la città fino alla fine del 2025, portando eventi diffusi in diversi luoghi: libri, teatro, musica, poesia, incontri culturali e momenti di socialità.

La novità di questa edizione è l’ampliamento della rassegna a spazi culturali e realtà associative cittadine, pur senza dimenticare i quartieri dove tutto è cominciato. Qui, a dicembre, la parrocchia di San Luca ospiterà il concerto di Natale del gruppo vocale “Àrsi & Tèsi”, occasione per inaugurare un nuovo spazio a disposizione della comunità. Accanto a Quartieri Connessi collaborano alla rassegna la compagnia teatrale Botteghe Invisibili, Edizioni Botteghe Invisibili, l’Irish Pub Doolin e Oliocentrica, che apriranno le proprie sedi agli appuntamenti.

Il programma prende il via domenica 5 ottobre con “Al Capolinea”. Dal libro al palco, conversazione al Doolin Pub con autori e interpreti dello spettacolo tratto dal libro di Francesca Suale, in scena l’11 ottobre alla Sala Teatro Santa Maria Goretti. A seguire, altri eventi che spaziano dalla letteratura alla musica: il 17 ottobre la presentazione del libro “Accento Tripolino” di Alessandro Caramis, il 19 “Grazie Gaber” dedicato al Teatro Canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, e il 24 “Radici nella testa” con canzoni e poesia da Oliocentrica. Una programmazione che, come sottolineano gli organizzatori, vuole restituire alla cultura il suo ruolo di strumento di libertà, pensiero critico e crescita collettiva.