Altro rinforzo in casa Benacquista, ecco Nwohuocha

Nuovo rinforzo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che accoglie Curtis Nwohuocha, centro classe 1997 di 203 cm per 110 kg, reduce da una positiva stagione in Serie B con la maglia di Vicenza (6.2 punti, 6.3 rimbalzi e 1.1 assist di media).

Giocatore solido e fisico, Nwohuocha porta esperienza e presenza nel pitturato. Latina punta su di lui per rafforzare il reparto lunghi e dare maggiore consistenza alla squadra in vista della prossima stagione.

Il neoacquisto nerazzurro ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: «Latina è una realtà che ho imparato a conoscere da avversario – spiega – e ogni volta che ci ho giocato contro mi ha trasmesso ottime sensazioni. C’è passione, c’è energia, e questo mi ha spinto a voler far parte di questo progetto. Coach Gramenzi? L’ho incontrato spesso da rivale, ora non vedo l’ora di lavorare con lui. Sono convinto che possa aiutarmi a crescere come giocatore. E anche Pastore, il nuovo capitano, mi ha sempre colpito per la grinta e la voglia che mette in campo. Sarà stimolante condividere lo spogliatoio con lui».

Nato a Cantù da famiglia nigeriana, Curtis è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Cantù, con cui ha esordito in Serie A a 17 anni. Dopo una stagione da protagonista nel roster della prima squadra, ha proseguito il suo percorso in Serie A2 con Treviglio, Verona e Trapani. Un infortunio lo ha costretto allo stop nel 2021, ma è rientrato l’anno seguente in Serie B con Borgomanero, per poi tornare a Cantù fino ai playoff promozione.

Ha vestito la maglia azzurra dalle giovanili U15 fino all’U20, partecipando ai Mondiali U17 e agli Europei U18. «La società mi ha presentato un piano ambizioso, c’è stato subito feeling – conclude Nwohuocha – e quando percepisci così tanta fiducia e voglia di costruire qualcosa di importante, non puoi tirarti indietro».