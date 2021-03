Altro tir di traverso sulla Pontina, traffico in tilt

LATINA – Incidente sulla Statale Pontina, in direzione Roma al chilometro 62, all’altezza di Borgo Montello. Coinvolto un tir. Rimasto ferito il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Stradale di Aprilia e la squadra pronto intervento Anas. Deviazione in complanare. Code in entrambe le direzioni per diversi chilometri.

Sulla Statale Pontina è il secondo incidente che si verifica in due giorni. Nella mattinata di ieri un tir si era rigirato all’altezza di Aprilia.