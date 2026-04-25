Alza il gomito, sbaglia stazione e ruba un’auto: arrestato 30enne a Fossanova

Ha dell’incredibile quello che è accaduto nei pressi di Fossanova, che ha visto protagonista in negativo un cittadino russo di 30 anni, arrestato dalle autorità per furto aggravato.

L’uomo, come riportato anche dall’edizione odierna di Latina Oggi, vive nel nord della provincia pontina e, lavorando a Roma, è sua abitudine recarsi nella capitale usufruendo dei treni. Essendo il weekend alle porte, ha ben pensato di andare a bere qualcosa prima di rientrare a casa, alzando un po’ troppo il gomito.

Non essendosi accorto di aver superato la sua fermata, ha proseguito la sua corsa sino alla stazione di Priverno-Fossanova dove, accortosi dell’errore, è sceso dal mezzo e ha cominciato a vagare nelle campagne limitrofe. Violato un capanno di un’abitazione su strada del Procoio, ha rubato le chiavi di una vettura parcheggiata all’esterno dello stesso e l’ha utilizzata per avvicinarsi a casa.

Il trambusto creato per entrare nel magazzino ha allertato i proprietari dell’auto, che hanno immediatamente informato le forze dell’ordine. Trovato poco più tardi mentre cercava di nascondersi in mezzo alla vegetazione, è stato arrestato. Ora si trova in libertà, in attesa di giudizio.