Amara sconfitta per il Latina Calcio contro il Cassino

Si conclude con un’amara sconfitta la trasferta del Latina Calcio a Cassino.

Il risultato conclusivo è di 2 – 1 per i padroni di casa, si chiude così la quarta giornata del girone G di serie D.

La gara si è svolta a porte chiuse per motivi di ordine pubblico.

Cassino Calcio 1924: Del Giudice, Miranda, Carcione, Picascia, Ricamato, Giglio (29’ st Camara), Tribelli (34’ st Vitiello), Tomassi (40’ st Pescosolido), Orlando (19’ st Darboe), Lucchese Cocorocchio. A disposizione: Della Pietra, Gagliardo, Colacicco, Lombardo, Reali. Allenatore: Grossi.

Latina Calcio 1932: Alonzi, Pompei, Sivieri, Teraschi (26’ st Atiagli), Di Renzo, Tortolano, Barberini (19’ st Bardini), Alessandro (3’ pt Mastrone 6’ st Di Bartolomeo), Allegra, Esposito A., Giorgini. A disposizione: Gallo, Vinacri, Di Emma, Esposito G., Del Prete. Allenatore: Scudieri.

Arbitro dell’incontro: Enrico Gemelli di Messina. Assistenti: Andrea Porcu di Oristano e Marco Pilleri di Cagliari.

Ammoniti: Picascia (C), Orlando (C), Barberini (L), Del Giudice (C) Angoli: Cassino 7; Latina 11.

Goal: 38’ pt Carcione (C – rig.); 8’ st Allegra (L); 30’ st Ricamato (C) Recuperi: 3’ pt; 5’ st.