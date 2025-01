Amato Ciciretti è un nuovo giocatore del Latina Calcio

Dopo l’arrivo di Gatto e Ekuban, il Latina Calcio ufficializza il tesseramento di Amato Ciciretti. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che, come detto anche da mister Boscaglia nella conferenza in vista della gara di domani con il Taranto, se sta bene fisicamente non ha nulla a che fare con la categoria.

Classe 1993 e un curriculum di tutto rispetto tra Serie A, B e C porta al servizio della società di piazzale Serratore estro, fantasia e imprevedibilità. A Benevento è entrato nella storia locale, realizzando nell’anno della Serie A, il primo gol nella massima serie del club campano. Per lui contratto fino a giugno 2026.

Già da domani sarà a disposizione per la gara con il Taranto. A confermarlo nella conferenza stampa di questa mattina il tecnico Roberto Boscaglia. Partirà sicuramente dalla panchina e vedremo se proprio domani potrà fare l’esordio in maglia nerazzurra.