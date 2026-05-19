Ambra Nuoto 2000 protagonista ad Anzio, Maya Galloppi stacca il pass per gli Italiani

Grande partecipazione e risultati di assoluto rilievo per l’Ambra Nuoto 2000 al 12° Trofeo di Nuoto Città di Anzio, disputato presso la piscina dello Stadio del Nuoto Anzio Waterpolis da 50 metri. La società si è presentata con numerosi atleti, sia nel settore maschile che femminile, ottenendo ottime prestazioni e numerosi podi.

A brillare nel settore femminile è stata soprattutto la giovanissima Maya Galloppi, classe 2013, che nei 200 rana ha fatto segnare uno straordinario 2’44”8 conquistando la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili in programma ad agosto a Roma. Per lei anche ottimi riscontri nei 50 rana con 35”9 e nei 100 rana in 1’18”7. Prestazioni di livello anche per Giulia Parlapiano, classe 2007, che ha conquistato l’argento nei 50 dorso con il tempo di 30”53 e il bronzo nei 100 dorso in 1’06”. Doppio bronzo invece per Sveva Cardarelli, anno 2010, nei 200 dorso con 2’33” e nei 100 dorso in 1’10”6.

Nel settore maschile grande protagonista Lorenzo Bocconcello, autore di una splendida doppietta d’oro nei 50 dorso in 28”1 e nei 100 stile libero in 54”7, oltre all’argento conquistato nei 100 dorso con il tempo di 1’01”. Ottima prova anche per Angelo Testa, oro nei 50 rana in 29”2 e bronzo nei 100 rana con 1’05”3. Sugli scudi anche Gabriele Galloppi, capace di conquistare l’oro nei 50 farfalla in 25”6 e l’argento nei 100 stile libero in 53”2. Buoni segnali sono arrivati anche dal resto della squadra composta da Francesco Sorrentino, Lorenzo Favero, Fausto Tasciotti Ceccano, Riccardo Perali, Alessia De Angelis, Serena Gatto, Erica Di Sevo, Chiara Conti, Maryssa Latini, Emanuela Leahu, Antonella D’Addezzio, Aurora Di Stasi, Valentina Delogu e Zoe Ceppo.

Soddisfazione per coach Roberto Pellegrini, che ha visto i suoi atleti distinguersi in una manifestazione di alto livello. Positivi anche i risultati del gruppo Nuoto Anzio. In evidenza Claudio Mottironi, classe 2012, argento nei 50 stile libero in 26”6 e nei 50 farfalla in 29”46, oltre a Mattia Torresan, argento nei 200 rana con il tempo di 2’32”8. Buone prove infine anche per Giorgia Latini, Giorgia Manastireanu, Giulia De Rosario, Lavinia Mottironi e Greta De Petris, protagoniste di una trasferta ricca di soddisfazioni per il nuoto locale.