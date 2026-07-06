Ambra Nuoto ko nella gara d’andata, ora serve un’impresa per conquistare la Serie C

L’Ambra Nuoto 2000 dovrà compiere un’autentica impresa per conquistare la promozione in Serie C. La formazione allenata da Alessandro Usai è uscita sconfitta dalla piscina comunale di Pontedera per mano della Polisportiva CSI Pisa nella gara d’andata dei playoff: 12-10 lo score. Un risultato diverso da quello che società e squadra si aspettavano ma che lascia ancora aperta la qualificazione.

I pontini hanno disputato una partita equilibrata per tre quarti dell’incontro, dimostrando di poter giocare alla pari con la formazione toscana. Dopo un primo tempo chiuso sul 3-1 per l’Ambra, i padroni di casa hanno reagito, aggiudicandosi il secondo parziale per 3-2. Anche il terzo tempo è stato combattuto, ma è stato l’ultimo quarto a risultare decisivo.

Nel finale, infatti, la Polisportiva CSI Pisa ha cambiato marcia, imponendosi con un pesante 6-3 che ha indirizzato definitivamente la sfida e consegnato ai toscani un vantaggio importante in vista del ritorno.

Un epilogo che lascia certamente rammarico, perché fino a quel momento c’erano tutte le condizioni per tornare a Latina con un risultato più favorevole e affrontare la gara di ritorno con prospettive diverse.

Nonostante la sconfitta, però, in casa Ambra Nuoto 2000 prevale la fiducia. Silvano Spagnoli è convinto che la squadra abbia tutte le qualità per ribaltare il risultato e conquistare il salto di categoria. L’appuntamento è fissato per martedì 7 luglio nella piscina di via dei Mille, dove i pontini saranno chiamati a vincere con almeno tre reti di scarto per centrare una promozione che resta ancora alla loro portata.

IL TABELLINO

Polisportiva Csi Pisa-Ambra Nuoto 2000 Latina 12-10 (2-2; 1-3; 3-2; 6-3)

Polisportiva Csi Pisa: Moriondo, Cecconi 1, Filomena 2, Salinetti, Milo 3, Pelusi, Aretini, Rossi, Piciocchi 1, Donati 5, Bonini, Bellucci, Ciambellotti, Lazzerini.

Ambra Nuoto 2000 Latina: Gualdi, Lanni, Gualandi 2, Rango, Collinvitti, La Rosa, Rossini, De Giorgio, Fioravanti 3, Messina, Rapone 3, Vassallo, Zerilli 2.

Arbitro: Andrea Cappelli