AmbraNuoto Latina show, la Juniores piega il Lazio PN Roma per 17-13

Domenica scorsa il pubblico presente ha assistito a una partita bellissima e intensa tra le formazioni Juniores dell’AmbraNuoto Latina e del Lazio PN Roma. A conquistare la vittoria è stata la squadra pontina, capace di imporsi con un meritato 17-13 al termine di una sfida combattuta e spettacolare. I ragazzi di Latina hanno offerto una prestazione di grande livello, mettendo in acqua un gioco corale fatto di velocità, organizzazione tattica e ottime soluzioni offensive. Fin dalle prime battute si è capito che sarebbe stata una gara equilibrata e ricca di emozioni. Il primo tempo, infatti, si è chiuso sul 4-3 per i padroni di casa, capaci di sfruttare al meglio le occasioni create.

A fare la differenza è stato soprattutto il secondo periodo. L’AmbraNuoto Latina ha alzato il ritmo, difendendo con attenzione e ripartendo con grande efficacia. Il parziale di 4-1 ha permesso ai pontini di scavare il primo vero solco della partita e di andare all’intervallo lungo con un vantaggio importante. Nel terzo e quarto tempo il Lazio PN Roma ha tentato il tutto per tutto per rientrare in partita. Ne è nata una vera battaglia sportiva, giocata pallone su pallone, con grande intensità da entrambe le squadre. I parziali di 3-3 e 6-6 testimoniano l’equilibrio e la combattività viste in acqua, ma Latina ha avuto il merito di non perdere mai lucidità nei momenti più delicati del match.

Molto soddisfatto al termine dell’incontro l’allenatore Silvano Spagnoli: “Sono soddisfatto di quanto ho visto per vari motivi. Nei primi sette ho schierato anche due atleti del 2011. Nel secondo tempo abbiamo giocato una bella pallanuoto e nel terzo e quarto periodo, quando non siamo riusciti ad esprimerci al meglio, siamo stati bravi a non mollare, lottando su ogni pallone e cambiando in corsa il nostro modo di attaccare contro la loro arcigna difesa”. Una vittoria che premia il lavoro della squadra e dello staff tecnico, oltre alla crescita di un gruppo che continua a mostrare qualità tecniche e carattere.

La squadra

Gualdi G., Zerilli A., Rapone C., Collivitti F., Rango G., Messina G., De Giorgio N., Raimondi A., Lanni M., Padovano A., Martufi V., Pistilli A., Gallo A., Grosso MD., Vassallo S.

Allenatore: Silvano Spagnoli

Dirigenti: Emiliano Raimondi, Gianluca Lanni.