Ambulanti e imprese al dettaglio, Tiero indica le misure

Enrico Tiero a sostegno dei commercianti ambulanti e le imprese di commercio al dettaglio, i quali dovrebbero essere tutelati per le loro attività, ha incontrato Roberto Marigo, segretario nazionale di Ana-Ugl, Ivano Zonetti, presidente nazionale di Ana-Ugl e Danilo Lattanzi, responsabile Rotazioni Roma.

Di seguito quanto dichiara Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale del Lazio: “Sostenere il mondo dei commercianti in tutte le loro forme. Anche gli ambulanti hanno il diritto ad essere tutelati per la loro attività. Ho avuto modo di incontrare nella mattinata odierna presso il mio ufficio in Consiglio regionale alcuni rappresentanti sindacali, quali Roberto Marigo, segretario nazionale di Ana-Ugl, Ivano Zonetti, presidente nazionale di Ana-Ugl e Danilo Lattanzi, responsabile Rotazioni Roma. Si è trattato di un colloquio proficuo, nel corso del quale sono emersi spunti interessanti. Occorre prendere in grande considerazione una categoria che comprende circa 20.000 operatori, reduci dalle recenti drammatiche esperienze legate a crisi pandemica ed economica. Le problematiche del settore meritano di essere affrontate in maniera approfondita. Secondo recenti studi, tra il 2012 e il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante. Non possiamo girarci dall’altra parte. Occorre affrontare le criticità e trovare le soluzioni. Come presidente della commissione mi attiverò in sinergia con l’amministrazione Rocca per porre all’attenzione le urgenze, creando i presupposti per un rilancio delle prospettive di sviluppo dei mercati. Lavorerò affinchè vengano predisposti interventi mirati a sostenere i settori della nostra economia”.